Renkaidenasentajat alkuviikosta täystyöllistetyjä

Maanantain ja tiistain välisenä yönä tuhuuttanut lumisade jäi maahan ja ihmisille tuli kiire vaihtaa talvikumia kesäisten tilalle. Tuupovaaralaisella Konekorjaamo L. Piiroisella on painettu alkuviikosta pitkää päivää. Nostureiden nousua, laskua ja paineilmalaitteiden rätinää on korvissa riittänyt.

– Maanantaina tehtiin ensimmäinen asennus seitsemän aikaan ja viimeinen puoli kahdeksalta, Markus Piiroinen kertoo.

– Eilen päästiin kotiin kuuden aikaan, oli vähän inhimillisempi ja tänään taitaa tulla jo normipäivä.

Jotkut asiakkaat eivät uskaltaneet lähteä pitemmän matkan takaa itse liikenteeseen liukkauden vuoksi.

– Käytiinkin hakemassa asiakkaiden autoja renkaanvaihtoon, että ihmiset pääsevät asioilleen.

