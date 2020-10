Koronatilanne perustasolla

Siun soten epidemiologisen arvion perusteella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä ollaan edelleen koronavirusepidemian perusvaiheessa. Koronavirustartuntojen määrä alueella on tällä hetkellä laskusuunnassa. Alueen tartuntamääriä ja ilmaantuvuuslukua ovat edellisinä viikkoina nostaneet Lieksan ja Joensuun seudun paikalliset tartuntaryppäät, joihin valtaosa alueella todetuista koronavirustartunnoista on liittynyt.

Siun soten mukaan tartuntaryppäät on saatu hallintaan hyvässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Positiivisten osuus kaikista koronavirusnäytteistä on edelleen alle yhden prosentin ja tartuntojen alkuperä on saatu selville yli 90 prosentissa tapauksista.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan Itä-Suomen alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa päätöstä marraskuulle. Tällä hetkellä Itä-Suomessa voi järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuudessa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

