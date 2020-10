Susihavaintoja taajaman lähellä

Ilomantsin Havukassa tehtiin viime perjantaina susihavainto talon pihassa.

– Sain Havukassa asuvalta henkilöltä soiton kello 23 maissa, että susi oli nähty pihassa, totesi puhelimella maanantaiaamuna tavoitettu riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattunen.

Hän ohjeistaa vastaavassa tilanteessa soittamaan 112:een.

– Lisäksi kannattaa soittaa petoyhdyshenkilölle, riistanhoitoyhdistys ei voi siinä tilanteessa tehdä mitään.



Susihavaintoja oli tehty myös lauantaina Havukassa ja lähistöllä.

– Susilauma ja tai jokunen susi voi jäädä jollekin alueelle pyörimään. Näin voi tapahtua, jos sudet ovat vaikka tappaneet hirven ja käyvät sitä syömässä.





Riistahallinto on antanut toimintaohjeet, jos tekee petoeläinhavainnon asutuksen lähellä. Jälki- tai näköhavainnosta kannattaa ensimmäiseksi ilmoittaa kotikunnan suurpetoyhdyshenkilölle.

– Mikäli kohtaat uhkaavasti käyttäytyvän suden, tulee siitä ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen. Hätäkeskukseen tulee ilmoittaa, jos susi esimerkiksi ei poistu piha-alueelta, jää kiertelemään lähiympäristöön tai susi muutoin käyttäytyy ihmisen havaittuaan pelottomasti, ohjeessa opastetaan.



Riistahallinto on määritellyt uhan asteen viisiportaiseksi. Ei välitöntä vaaraa, huolta aiheuttava, mahdollista uhkaa aiheuttava, uhkaa tai vaaraa aiheuttava ja vakavaa vaaraa aiheuttava.

Uhkaa aiheuttavissa tilanteissa oikea toimintatapa on soittaa 112:een.

Näissä tapauksissa sudesta on näköhavainto ja susi liikkuu rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueella satunnaista havaintoa ja välitöntä paikalta poistumista pidempään. Vielä uhkaavampi tilanne on jos susi lähestyy ihmistä eikä poistu paikalta tai on käynyt tai yrittänyt käydä ihmisen ulkoiluttaman kytketyn koiran tai muun kotieläimen kimppuun.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY