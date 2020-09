Isä Ioannis on vuoden 2020 pappi

Ortodoksisten pappien liitto OPL ry järjesti Joensuussa korona-aikaan sopeutetut opintopäivät 27. – 29. syyskuuta. Päiville oli mahdollisuus osallistua myös etänä.

Paikan päälle saapui noin 35 osallistujaa, Teamsin kautta mukana oli päivän mittaan toistakymmentä henkeä. Päiville osallistui myös Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo.





Opintopäivien viimeisen päivä alkoi liturgialla, jonka jälkeen Ortodoksisten pappien liitto ry:n puheenjohtaja kirkkoherra Jaakko Vainio julkisti tiedon Vuoden pappi 2020 -tunnustuksen saajasta. Valinta kohdistui isä Ioannis Lampropoulokseen.



Liiton hallitus perusteli valintaansa seuraavasti: Isä Ioannis hoitaa ja palvelee omaa seurakuntaansa suurella rakkaudella ja ahkeruudella. Oman laumansa palvelemisen lisäksi hän on aina valmis tekemään työtä kirkon hyväksi siellä missä tarvetta on.

Hän kantaa huolta kirkkomme tulevaisuudesta ja on aktiivisesti visioimassa sekä kehittämässä uusia toimintamalleja. Rakkaus kirkkoa ja seurakuntalaisia kohtaan sekä aktiivisuus ja yleinen antaumus, jolla hän palvelutehtävänsä hoitoon omistautuu, on jokaiselle kirkon palvelijalle erinomaisena esimerkkinä.