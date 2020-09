Harvinaista etu- ja sukunimeä saa toistaa.

Nimipäiväonnittelut



Pikkuhiljaa sahaustoimintaa lopetteleva ilomantsilainen Auno Kaitero tuumii, että kohta on aikaa savustella lihoja ihan rauhassa. Savustusuunin hän rakensi hirsistä joitakin vuosia sitten.

– Parin kilon lihamötikän savustamiseen menee päivä. Naudanlihapalan ostan kaupasta ja pistän uuniin. Lämpötilan kanssa tulee olla tarkka, yli sadan asteen ei uunin lämpö saa nousta. Ohuilla leppäpuilla uunia lämmitän.





– Mitä nimestäni aikoinaan äidiltäni kyselin, niin se oli vaan hänelle jostain silmään sattunut ja hän oli ajatellut, että laitetaan pojalle harvinainen nimi.

Usein mies on saanut sanoa nimensä useamman kerran.

– Joskus olen sanonut, että se on kuin Tauno, mutta jätä se t-kirjain pois. Sukunimeäkin saa sanoa monesti uudestaan.

Kaiteroita on Suomessa kymmenkunta.



