Perävaunu varkaille Tuupovaarassa

Tuupovaarassa on varastettu Rekikoskentiellä maastossa ollut perävaunu. Varkaus on tapahtunut keskiviikon kello neljän ja torstaiaamun kello kuuden välisenä aikana.

Perävaunu on merkiltään Brentex-Trailer Bren-325H ja sen rekisterinumero on DHO-714. Perävaunussa on valkoinen kuomu.

Mahdolliset havainnot anastuksesta ja anastetun perävaunun liikkeistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320 virka-aikana.

