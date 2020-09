Hiljaisuus!

Syksyn ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät tänään kemian ja terveystiedon kokeilla. Ilomantsin lukiossa kokeeseen osallistui kuusi abiturienttia.

Janina Mononen kirjoitti kemian ja Sini Hiltunen kirjoitti terveystiedon. Tytöt kertoivat, että ensimmäinen ylioppilaskoe ei heitä pahemmin jännittänyt.

– Yöunet jäivät kyllä vähiin, ehkä jännityksen vuoksi. Nyt ei kyllä enää jännitä, tässä on jo stressattu niin pitkään, ettei nyt enää jaksa, totesi Janina Mononen.

Kirjoituksiin Janina Mononen oli lukenut kesän aikana. Seuraavana maanantaina vuorossa on ruotsin kirjoitukset ja keväällä ainakin pitkä matematiikka ja äidinkieli.





Eväiden tekeminen kokeeseen ei ollut heistä hankalaa.

– Piti tehdä paljon eväitä, ettei verensokeri pääse laskemaan yhtään liian alas, kertoi Janina Mononen.

Eväiden suojissa ei saa olla näkyvillä mitään tekstejä.

– Minulla ei ollut mitään tekstitöntä juomapulloa, piti sellainen hakea äidin luota. Aloin ensin teipata tekstiä piiloon, mutta se näkyi kuitenkin läpi, jatkoi Sini Hiltunen.



Ilomantsin lukion kokelaat olivat kaikki terveitä.

– Opiskelijat ovat käyttäytyneet vastuullisesti, että pysyisivät terveinä, kiitteli lukion rehtori Päivi Nenonen.



Jos sairastumisia ilmenisi, lukiolla ei ole mahdollisuuksia järjestää erillisiä valvontatiloja.

– On otettava huomioon myös valvojat, etteivät he sairastu. Sähköistä koetta ei voi viedä muualla tehtäväksi. Siihen tarvitaan yhteinen palvelin ja valvojien pitää tuntea sähköinen koe, joten ei ole ylimääräisiä valvojiakaan, selvensi Nenonen.

Hän myönsi, että kokelaan kannalta sairastuminen olisi hirveä tilanne.

– Uusintamahdollisuuksia on lisätty, joten kirjoituksiin osallistuminen onnistuu myöhemminkin.

