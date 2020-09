Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella suositellaan yli 15-vuotiaita kansalaisia käyttämään kasvomaskia toisten ihmisten suojaamiseksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. Suositus tuli voimaan 10. syyskuuta. Suosituksella pyritään ehkäisemään riskejä, jotka syntyvät, kun toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset kohtaavat julkisissa liikennevälineissä. Maskisuositus ei koske työyhteisöjä ja koulukyytejä.

– Seuraamme tässä vaiheessa THL:n yleistä suositusta. Siun soten alueella koronatilanne on rauhallinen ja todetut tartunnat ovat liittyneet matkailuun, joten tässä vaiheessa ei ole tarvetta täydentäville paikallisille suosituksille, kertoo Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns.



Pääsääntöisesti jokainen hankkii kasvomaskinsa itse ja vastaa siitä aiheutuvista kuluista. Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan saa olla esteenä suosituksen noudattamiselle.

Ilomantsissa Siun sote on käynnistänyt kasvomaskien jakelun kunnanviraston palvelupisteellä. Jako tapahtuu arkipäivisin yhdeksän ja kolmen välillä.

– Jakelu on tarkoitettu niille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia kasvomaskia itse. Maskeja voi saada kerrallaan vain rajallisen määrän.





Siun soten alueella yli 15-vuotiaille suositellaan kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä. Maskisuositus ei koske koulukyytejä.

Ilomantsissa koulukyytejä ovat kaikki koululaisten taksiliikenne sekä Sonkajan, Möhkön ja Lehtovaaran suuntien koulaislinja-autoliikenne. Näille linjoille ei ulkopuolisia matkustajia oteta ensi maanantaista (14.9.) lähtien. Joensuun suunnan joukkoliikenteessä suositellaan kasvomaskien käyttöä.



Tarkempaa tietoa maskisuosituksesta sekä kasvomaskeista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä löytyy THL:n sivuilta: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

[https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille]

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY