Aktiivihiilitehtaan koekäyttö lähestyy

Ilomantsiin valmistuu maailman modernein aktiivihiilitehdas, jonka käyttöönotto merkitsee uuden teollisuudenalan syntymistä Suomeen. Ilomantsissa tuotettava aktiivihiili on ensimmäinen turpeesta valmistettu korkean jalostusasteen tuote globaaleille markkinoille.



Aktiivihiilitehtaaseen päästiin tutustumaan Ilomantsissa avajaisten yhteydessä tänään torstaina.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen totesi nettiyhteyden välityksellä puheenvuorossaan, että Suomi ottaa aktiivihiilitehtaan myötä suuren askeleen kohti hiilineutraalia Suomea.

– Meillä on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

Tuppurainen kiitteli sitä, että Ilomantsissa ei ole vain istuksittu.

– Siellä ollaan aktiivisesti kehittämässä turpeen uutta käyttöä.





Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka kertoi aktiivihiilen käytöstä.

– Aktiivihiiltä käytetään veden, ilman ja ympäristön puhdistukseen. Sitä käytetään myös hengityssuojaimissa. Päämarkkinat tulevat olemaan Euroopassa.

Tempakan mukaan Vapo investoi jatkossakin aktiivihiilitehtaisiin.

– Tulevaisuudessa rakennetaan kolmesta viiteen tehdasta. Seuraavan tehtaan sijoituspaikan ratkaisee se, missä on parhaat toimintaedellytykset. Suomen lisäksi mahdollisuudet voivat olla myös Virossa tai Ruotsissa, pohti Tempakka.

Tilaisuuden juonsi Otaniemestä käsin netin välityksellä Peter Nyman.



Tehdaskierroksella esiteltiin muun muassa aktivointiuuni, josta syntyvä hukkalämpö johdetaan Ilomantsin kaukolämpöön.

– Aktivointiuunissa on 15 tasoa. Ylhäällä lämpötila on 150 – 200 asteen paikkeilla, alimmassa tasossa lähes tuhat astetta, esitteli Novactorin tuotepäällikkö Harri Kyllönen.

Aktivointiuunin korkeus on 30 metriä ja halkaisijaltaan se on kahdeksan metriä.

Aktiivihiilitehtaan koekäyttö on viivästynyt kolmella kuukaudella.

– Päälaitteen toimitus viivästyi, ja siitä johtuu myös tehtaan valmistumisen viivästyminen. Koekäyttöä käynnistetään marraskuussa, kertoi Vapon aktiivihiilitoiminnan vetäjä Jaakko Myllymäki.