Lukutaitopäivä muistuttaa lukemisen merkityksestä

Maailmassa on arviolta 750 miljoonaa aikuista ei osaa lukea. Kaksi kolmasosaa heistä on naisia. Kuitenkin noin 91 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista osaa lukea. Tänään vietettävä kansainvälinen Lukutaitopäivä muistuttaa koko maailmaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kampanja myös haastaa tänään kaikkia lukemaan tunnin ajan Read Hour -kampanjassa kello 14 lähtien.



Pogostan Sanomat on päivässä mukana avaamalla sähköiset aineistonsa kaikkien luettavaksi päivän ajaksi.

Digiarkistoon pääsee osoitteessa https://digilehti.punamustamedia.fi/titles/pogostansanomat/10712

tunnuksilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , salasana: lukutaito

Lukutaidolla on valtava merkitys ihmisen ja yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Mutta se on myös avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.