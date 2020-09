Metsästysrikosepäily Ilomantsissa

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii karhunmetsästyksen yhteydessä Ilomantsissa esille noussutta epäilyä törkeästä metsästysrikoksesta. Tähänastisen esitutkinnan perusteella rajavartiosto epäilee, että karhun metsästyksessä on käytetty metsästyslain vastaisella tavalla apuna ravintohoukutinta.

Esitutkinnan kohteena oleva metsästystilanne on tapahtunut perjantaina 21. elokuuta aamupäivällä Ilomantsin alueella, ja se liittyy elokuussa alkaneeseen luvalliseen karhunmetsästykseen. Tutkittavana olevan metsästystapahtuman yhteydessä on kaadettu noin 170 kg painoinen karhu. Esitutkinnan alaisena olevat neljä mieshenkilöä kuuluvat yhteen alueen metsästysseuroista.

Rajavartiosto käynnisti tapauksen esitutkinnan Rajavartioston, Poliisin ja Metsähallituksen erävalvojien suorittaman metsästyksenvalvonnan yhteydessä saatujen havaintojen perusteella. Törkeästä metsästysrikoksesta seuraava rangaistus on rikoslain mukaan vankeutta neljästä kuukaudesta neljään vuoteen.

