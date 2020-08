Maakuntapäivässä valoa ja MLL:n juhlaviikon huipennus

Huomenna lauantaina vietettävä Pohjois-Karjalan maakuntapäivä tarjoilee Ilomantsissa muun muassa lastenteatteria ja venetsialaisten tapaan valoa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Ilomantsin paikallisyhdistys on viettänyt 95-vuotisjuhlaviikkoa, joka päättyy lauantaina 29.8. koko perheen Miina ja Manu -teatteriesitykseen Kalevala-salissa.

Möhkössä lauantaina järjestettävä Valon Yö tarjoaa puolestaan sirkusta, tulta ja tanssia. Iltaohjelma lähtee käyntiin Pohjois-Karjalan kansanteatterin sirkuspajalla ruukin puutarhassa sekä sepän taontaesityksillä ruukin pajalla ja kesäteatterin lavalla esiintyy laulajalegenda Kai ”Kuju” Hyttinen säestäjänään Arto Tarkkonen. Luvassa on muutakin koko perheelle sopivaa ohjelmaa,

Valon Yö huipentuu liekkeihin: pyroteknikko Janne Laukkasen tulishow saa joen loimuamaan, ja kokko syttyy Jussi Matveisen fanfaarin säestyksellä.

Valon Yön järjestää Möhkön Matkailuyhdistys, ja toivomuksena on, että väki tulee tapahtumaan flunssattomana ja pitää huolta käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä.

