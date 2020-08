Sanomalehtien viikonloppujakelu kylien laatikoihin loppuu monella kylällä

Sanomalehtien tilausmäärien laskeminen näkyy Pohjois-Karjalassa syyskuun loppupuolella viikonloppujakelun päättymisenä muutamilla sivukylillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 19. syyskuuta lähtien lauantaina ja sunnuntaina ilmestyvät Karjalaiset ja Helsingin Sanomien numerot jaetaan asiakkaille maanantaina Ilomantsissa Hattuvaaran, Naarvan, Möhkön, Lehtovaaran ja Kivilahden alueilla. Tuupovaarassa viikonloppujakeluita lakkautuu esimerkiksi Hoilolan, Öllölän ja Revonkylän alueella.

– Osalla asiakkaista viikonloppujakelu jatkuu, mutta noutopistelaatikon paikka saattaa vaihtua. Esimerkiksi Tyrjänsaaressa viikonlopun lehdet jaetaan jatkossa maanantaina, vastaavasti esimerkiksi Marjovaarassa osalla asiakkaista viikonloppujakelu jatkuu, kertoo Karjalaisen jakelupäällikkö Lasse Valkila.



Muutoksia tehdään eri aikataulujen mukaan myös muualla maakunnassa. Valkila arvioi, että Ilomantsissa ja Tuupovaarassa viikonloppujakelun lakkauttaminen koskee noin 58 prosenttia Karjalaisen paperilehden tilaajista, 42 prosentilla viikonloppujakelu saadaan säilytettyä.

Syynä muutokseen ovat painetun lehden pienentyneet tilausmäärät ja lukemisen siirtyminen yhä enemmän verkkoon, korostaa hän.

Postin uutinen on otettu sivukylillä tyrmistyksellä vastaan, etenkin kun samaan aikaan Posti on tiedottanut jakelun yleisestä supistamisesta: kirjepostia ei enää perjantaisin jaeta.

– Ei paljon naurata. Tuntuu, että polvet katkotaan maalla asumisesta, sanoo lehtovaaralainen Anita Laakkonen

– Kallis on lehti, kun vuodesta jää se monena päivänä saamatta ajallaan.