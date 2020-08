Karhunkaadot täyteen Tuupovaarassa

Tuupovaaran kahdeksan karhun kaatokiintiö on tullut jo täyteen. Suurin saalis on 141-kiloinen naaras, joka kaatui Herajärvellä. Kaikkiaan Pohjois-Karjalassa oli kaadettu keskiviikkoaamuun mennessä 119 otsoa, isoin on ollut Keski-Karjalan alueelta metsästetty 235-kiloinen yksilö.

Ilomantsin kaikkiaan 34 kaatoluvasta oli käytetty keskiviikkoaamupäivään mennessä 21. Lupa-alueen aluejohtajan Jarmo Kannisen mukaan kaatoja on tehty aika lailla tasaisesti eri puolilla kuntaa. Tähän mennessä suurin saalis on 140-kiloinen uros ja pienin 60-kiloinen erauspentu.

Kiihtelysvaarasta on tähän mennessä tiedossa yksi kaato Huhtilammelta.

Karhunmetsästys on kaikkinensa sujunut kiitettävästi.

– Alkukiihdytyksessä oli paljon vieraspaikkakuntalaisiakin, mutta hyvässä yhteishengessä on menty saman harrastuksen äärellä.

