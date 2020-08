Ilomantsin ratapiha saa uudet vaihteet 900 000 eurolla

Ilomantsin ratapihalla uusitaan kaikki vaihteet. Entiset olivatkin tulleet jo elinkaarensa päähän.

Aluepäällikkö Juhan Tyrväinen Väylävirastosta kertoo, että Ilomantsin projekti kuuluu päällysrakennetyöt ja ratapihat -hankkeeseen. Vaihteen vaihtoja tehdään eri puolilla Suomea, ja Ilomantsi on tästä kokonaisuudesta yksi kohde, joskin isohko, koska kerralla uusitaan kuusi vaihdetta.

– Tarkoitus on saada tekniikka kuntoon, jotta nykyinen ratapihan kunto säilytetään ja toimintaa voidaan jatkaa, Tyrväinen kertoo.

Työ on budjetiltaan 900 000 euroa. Hanke ei kuulu hallituksen lisätalousarviossa alkukesästä esittämään Heinävaara–Ilomantsi-radan korjaamiseen, joka on 15 miljoonan euron suuruinen.

Ilomantsin ratapihan töissä pääurakoitsijana on raiderakentamiseen ja -kunnossapitoon erikoistunut NRC Group Finland, ja muutaman viikon kestävä projekti työllistää myös paikallisesti.

