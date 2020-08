9 karhua nurin Ilomantsissa, 4 Tuupovaarassa

Torstaina puolilta öin alkaneessa karhunmetsästyksessä perjantaina yhteen mennessä oli kaadettu Ilomantsin alueella yhdeksän karhua. Kaatolupia Ilomantsin alueella on kaikkiaan 34.



Torstaina kaadot tapahtuivat Hömötin tienoilla ja Leppärinteessä.

– Aikuisia karhuja ne olivat. Tarkkaa painoa en tiedä, mutta siinä sadan kilon nurkilla olevia kuvien perusteella, totesi Ilomantsin lupa-alueen aluejohtaja Jarmo Kanninen torstaina iltapäivällä.





Perjantaiaamuna ennen seitsemää kellistyi ensimmäinen karhu ja se tapahtui Koitereen alueella. Huhuksessa kaadettiin kaksi karhua, Tokrajärvellä, Issakassa, Leppärinteessä ja Ilomantsin pohjoispuolella Lieksan rajan tuntumassa kussakin yksi.

– Vähän reilun sadan kilon painoisia ovat kaikki kaadetut karhut nyt olleet. Isot urokset ovat tehneet nopean turvapaikka-anomuksen Venäjän puolelle ja asia on käsitelty nopeasti ja ne ovat siirtyneet sinne, veisteli Kanninen sitä, kun isoja uroksia ei nyt metsästysmailla ole metsästäjien kohdille sattunut.

– Virka-aikana ovat kaadot tapahtuneet, hän jatkoi.



Tuupovaarassa kaadettiin torstaina neljä karhua.

– Kaksi kaatui iltapassissa, kertoi Ilomantsin, Joensuun seudun ja Tuupovaaran Riistanhoitoyhdistysten toiminnanjohtaja Timo Hattunen.

Hän kertoi, että kaikki kaadetut karhut olivat naaraita.

– Suurin painoi 130 kiloa ja pienin oli reilusti alle sadan kilon oleva erauspentu.

Tuupovaaran lupamäärä on kahdeksan karhua.



Pohjois-Karjalassa on 163 karhulupaa.

