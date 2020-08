18 karhua nurin Pohjois-Karjalan alueella

Puolilta öin käynnistynyt karhunmetsästys on tuottanut tulosta. Pohjois-Karjalan alueella oli iltapäivällä kolmeen mennessä kaadettu 18 karhua.

– Ensimmäiset olivat metsään menneet kahden maissa yöllä. Päiväaika on hiljaisempaa, koska on niin lämmin. Uudelleen metsästäjät suuntaavat metsään kuuden seitsemän aikaan illalla, kertoi Pohjois-Karjalan karhunmetsästyksen koordinaattori lieksalainen Matti Törrönen.



Ilomantsissa oli kaadettu kaksi karhua. Yksi Hömötin tienoilla ja toinen Leppärinteessä.

– Aikuisia karhuja ne olivat. Tarkkaa painoa en tiedä, mutta siinä sadan kilon nurkilla olevia kuvien perusteella, totesi Ilomantsin lupa-alueen aluejohtaja Jarmo Kanninen.

Niin ikään Tuupovaarassa oli kaadettu kaksi karhua.

Kannisen mukaansa karhunmetsästys käynnistyi nyt muita vuosia maltillisemmin.

– Pystymetsistä on nyt karhut etsittävä. Koiratkin saavat tehdä töitä ja saavat hyvää harjoitusta.





Myös metsästäjät ovat hyvillään, että riistamailla saa nyt olla pidempään.

– Pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Minun puolesta saa näin jatkuakin, pohti Kanninen.

Törrönen kiittelee metsästäjiä, että maltti on mukana.

– Illan pimetessä jahti heitetään kesken, eikä pimeällä ammuskella. Haavakkokarhu ei ole mukava kaveri, ja sen metsästäjät tietävät. Mallikkaasti metsästäjät käyttäytyvät.

Pohjois-Karjalassa on 163 karhulupaa. Ilomantsissa niitä on 34 ja Tuupovaarassa 8.

