Toivonlahti on nyt Siun soten hoivakoti

Palvelukeskus Yläpihan asukkaita sekä hoitohenkilökunta muuttivat heinäkuun viimeisenä päivänä Ilomantsinjärven rannalla sijaitsevaan Toivonlahteen. Toivonlahden toiminta siirtyi liikkeenluovutuksella Mehiläiseltä Siun sotelle elokuun ensimmäisenä päivänä. Samassa yhteydessä Siun sotelle siirtyi Mehiläiseltä 25 asukasta ja henkilökuntaa.



Toivonlahden hoivakodissa tulee olemaan 62 asukaspaikkaa. Tällä hetkellä talossa on 53 asukasta.

– Kun loput remontit saadaan valmiiksi, asukaspaikat tulevat täyteen, kertoi Siun soten Eteläisen alueen asumispalvelujen päällikkö Riitta Roivas.

Palvelukeskuksen Koivikkolan 14 asukaspaikkaa jää Yläpihaan edelleen. Kahverin kuusi asukasta muuttavat Toivonlahteen syyskuun loppuun mennessä.

Riitta Roivas ja palveluvastaava Heli Sarkkinen kertoivat muuton tapahtuneen supsikkaasti.





Toivonlahden hoivakoti toimii rakennuksen kahdessa ylimmässä kerroksessa. Kolmas kerros on kokonaan hoivakodin käytössä. Siellä on 42 asukaspaikkaa ja toisessa kerroksessa on 20 asukaspaikkaa.



Hoivakodissa sallitaan omaisten vierailut. Maskit ovat käytössä ja tarkasta käsihygieniasta huolehditaan.

– Pitää myös muistaa, että vierailuille tullaan vaan täysin terveinä. Ja jos on ollut kontaktissa flunssaisen henkilön kanssa ikäihmisten luona ei tule vierailla, muistutti palveluesimies Gerli Plink.