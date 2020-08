Ikäihmiset viihtyivät torilla

Aurinko lämmitti mieliä ja kehoa, kun Ilomantsin torilla vietettiin Ikäihmisten toripäivää. Kevät ja kesä menivät enemmän ja vähemmän koronarajoitusten puitteissa, mutta nyt kansa uskalsi kokoontua torille.



Tervehdykset päivään toivat kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, evankelisluterilaisen seurakunnan pastori Anne Kilponen, ortodoksisen seurakunnan isä Janne Piiroinen ja kunnanjohtaja Marjut Ahokas.



Seurakunnan väki kehotti pitämään yhteyttä toisiin ja olemaan lähellä turvavälien päästä. Isä Janne muistutti myös siitä, että ihminen tarvitsee rauhaa ja hiljaisuutta, mikä on muuta kuin yksinäisyys.

Mäkisalo-Ropponen muistutti kaikkia huolehtimaan turvaväleistä, käsihygieniasta ja tekemään kaikkensa sen eteen, että koronavirus ei leviäisi

– Viime kevään valmiuslaki oli kaikille sama, vaikka tautitilanne oli hyvin erilainen eri puolilla Suomea. Syksyn aikana on tarkoitus päättää rajoituksista alueellisesti ja sen mukaan, millainen tautitilanne missäkin on, hän puhui.





Kunnanjohtaja Marjut Ahokas totesi, että näillä näkymin kunnan toimintoja päästää käynnistelemään lähes normaalisti.

– Kansalaisopiston toiminta käynnistyy ja perinteiset ikäihmisten toivotut kurssit järjestetään.

Ystävykset Salme Hyttinen ja Aino Pesonen olivat viettäneet hiljaiseloa keväästä lähtien, mutta tulivat nyt tapahtumaan mukaan.

– En kyllä ole käynyt juuri missään, Aino Pesonen mainitsi.

– Lenkkeillyt olen, marjassa käynyt ja nurmikoita leikannut, siinäpä tekemiset, jatkoi Salme Hyttinen

