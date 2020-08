Kesätorit käynnistyivät elokuuksi

Ilomantsin kesätorit pyörähtivät käyntiin tänään elokuun ensimmäisenä keskiviikkona. Aamusta sää ei ollut parhain mahdollinen, kun vettä tuli melkeinpä kaatamalla. Puolen päivän jälkeen sää selkeni ja torille alkoi kasaantua väkeä.



Kunnanjohtaja Marjut Ahokas piti pienen avauspuheen, jonka sisällä oli pari asiaan kuulumatonta lausetta. Näillä lauseilla haluttiin testata, kuunnellaanko puheita.

– Vihdoinkin kesätorit saadaan käyntiin raskaan kevään ja hiljaisen kesän jäljiltä.

Puheessaan kunnanjohtaja luonnollisesti mainitsi moneen otteeseen myös koronan.

– Vaikka meillä täällä onkin ollut koronan suhteen rauhallista, pitää meidän kaikkien muistaa turvavälit ja hyvä käsihygienia. Nämä ohjeistukset eivät ole mihinkään poistuneet.





Tori-isäntä Jarmo Bamberg viettää tänään 70-vuotispäiväänsä ja hän sai kunnan ja muutamien muiden tahojen onnittelut.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen kiitteli Bambergin kahdenkymmenen vuoden tori-isännyyttä vuolain sanoin.

– Kunta onnittelee ja uskon, että myös kaikki ilomantsilaiset yhtyvät onnitteluihin. Olet hoitanut tori-isännyyttä sydämellä, suurella ammattitaidolla ja rakkaudella.



Bamberg yllättyi saamastaan huomiosta niin, että kerrankin hän meni sanattomaksi.

– 20 vuotta tässä on vierähtänyt, eikä turhaan. Mukava tätä on ollut tehdä, hän totesi kun sai äänensä kulkemaan.



Ilomantsiin toistakymmentä vuotta sitten paluumuuton tehnyt Lempi Palviainen on tuttu torikävijä.

– Joka kesä täällä tulee käytyä, tänne on aina mukava tulla, tapaa tuttuja.