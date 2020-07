Karhu ja ahma veivät lampaita Tuupovaarassa

Viime viikolla keskiviikon ja torstain välisenä yönä todennäköisesti kaatosateen turvin tunkeutui karhu Koverossa Kirkkopellon lammasaitaukseen ja tappoi yhden pellolla laiduntavista ilomantsilaisen Riitta-Miina Piipposen lampaista. Kesälampaita oli laitumella viisi.

Karhun hyökkäyksen jälkeen vietiin loput katraasta kotilaitumelleen Ilomantsin Maukkulaan.

Lampaiden oli tarkoitus laiduntaa Koverossa syyskuulle saakka, niiden tehtävänä on ollut hoitaa kylämaiseman perinnebiotooppia. Lammaskatraan hoidosta on kesäkaudella vastannut Koveron Nuorisoseura.

Piipposen lampaita on laiduntanut myös Herajärven Natura-alueella, jossa viikko sitten kävi ahma mellastamassa.

– Kahdeksan lammasta oli raadeltu kuoliaaksi. Kyllä se kauheasti harmittaa, että se ahma oli siellä rymynnyt.

Näin lyhyellä aikavälillä ja näin suuria petovahinkoja ei Piipposelle ole ennen sattunut, vaikka tämän kesän murheet eivät ainutlaatuisia olekaan. Edellisestä suuremmasta menetyksestä on aikaa kymmenisen vuotta.

– Silloin Rehvanassa meni karhulle seitsemän lammasta. Toissa kesänä vei karhu muutaman tästä kotoa.

Piipposen tilalla vaalitaan suomalaisia alkuperäisrotuja. Petojen tappamien tilalle on nyt suojeltavaan joukkoon saatava uudet, vastaavat alkuperäisrodun edustajat.

