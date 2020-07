Kylät esiin verkossa

Pohjois-Karjalan Kylät ry aloittaa verkkosivuillaan ja somekanavillaan toteutettavan Viikon kylä -kampanjan, jonka aikana nostetaan esiin viikoittain jokin pohjoiskarjalainen kylä. Kampanjan ideana on saada kylille näkyvyyttä ja nostetta, hyvässä hengessä. Kampanja tulee olemaan pitkä, sillä kyliä tai kyläryppäitä löytyy maakunnasta lähes 300.

Viikon kylä -nostoissa tuodaan joka viikko esiin jokin Pohjois-Karjalan kylä, sen ihmiset, rakennukset, erikoisuudet ja tarinat. Yhdistyksellä on täytä varten töissä nuori somekaksikko, joka kiertää elo-marraskuun aikana kyliä kuvaten paikkoja ja haastatellen kylien asukkaita. Videot, kuvat ja tekstit nostetaan esiin Pohjois-Karjalan verkkosivuilla ja somekanavilla.

Kampanjaan voi osallistua tuottamalla myös itse materiaalia omasta kylästä. Mukaan haluavat voivat ilmoittautua sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

