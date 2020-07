Kesätorit pyörähtävät käyntiin elokuussa Ilomantsissa

Keskiviikon kesätorit palautuvat ohjelmistoon Ilomantsissa elokuun ajaksi. Ensimmäinen toripäivä on 5.8. ja tarjolla on jälleen musiikkia ja myyntipaikkoja. Tanssiakin saa.

Tori-isäntänä toimii tuttuun tapaan Jarmo Bamberg.

– Varmasti koko Ilomantsin torikansa yhtyy siihen, että kesätoreja on odotettu. Torit ovat meille kuin toinen olohuone.

Bambergin mukaan häneltä ehdittiin kysyä kesätorin kohtalosta useaan otteeseen pitkin kesää.

– Myyntipaikkoja on nyt ensimmäiseen päivään varattu jo toistakymmentä.

Bamberg muistuttaa torille suuntaavia koronaohjeistuksien noudattamisesta.

– Tulethan paikalle terveenä ja pidäthän turvavälit.

Ensimmäisen toripäivä lähtee käyntiin Markku Leinosen johtamalla yhteislaululla ja myöhemmin iltapäivällä musiikista vastaa Enon harmonikkakerho. Tanssiakin saa.

Muut toripäivät ovat 12.8. sekä 19.8. ja 26.8. Karhufestivaalinkin aikaan torilla on vilinää, sillä maalaistorit pidetään 14. ja 15.8.

