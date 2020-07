Megrin Matkailun kokki suosii lähiruokaa ja hekumallisia lakkoja

Kuninkaallisillekin aterioita loihtinut kokki Aleksi Kärkkäinen hyödyntää paikallisia raaka-aineita Megrin Matkailun brunssipöydässä Ilomantsissa. Tarjolla on lammasmakkaraa, lähijärven muikkua sekä salaattia, jonka ainekset ovat yrityksen omasta kasvihuoneesta ja villiyrtit luonnosta. Kokin itse leipoma ruisleipäkään ei häviä karjalaisten emäntien kakkaroille. Maku ja happamuus ovat kohdillaan.

– Ruisleipä on yksi hienoimmista itäsuomalaisista ruuista, sanoo Kärkkäinen.

Hän on lähtöisin Espoosta ja on asunut Ilomantsissa seitsemän vuotta. Megrin Matkailussa tämä kesä on ensimmäinen.

– On ollut hienoa päästä kehittämään täkäläistä matkailualaa ja ruokakulttuuria. Paikallisia antimia hyödynnetään ravintoloissa vielä yllättävän vähän, joten haluan tuoda nimenomaan niitä esille.

Kärkkäisen keittiöfilosofia perustuu siihen, että yksinkertaiset jutut riittävät, kun ne on tehty hyvin.

– Kokin täytyy myös nauttia työstään, tehdä ruokaa antaumuksella ja rakkaudella. Se näkyy lopputuloksessa.

Megrin brunssin suosio on kasvanut kerta kerralta, ja Kärkkäinen toivoo, että asiakaskuntaa riittää myös loppukesästä. Brunssia on suunnitteilla tarjota ainakin elokuun loppuun saakka.

– Toivottavasti asiakasmäärät kasvaisivat niin, että pystyisimme tämän kesän aikana tarjoamaan myös illallista ainakin tilauksesta. Kaikki on kiinni siitä, miten hyvin matkailuhomma ehtii vielä lähteä lentoon.

Lakkakausi on nyt heinäkuussa Ilomantsissa kuumimmillaan, ja se näkyy brunssin jälkiruokatarjonnassa.

– Marjoista lakan poiminta on parasta. Suolla keltaisena mollottavat marjat ovat hekumallinen näky.

