Elokuun Karhufestivaalille kaksi veistopaikkaa - yleisöä pääsee paikalle noin tuhat

Koronarajoitusten purkaminen ja niihin tulleet joustot ovat mahdollistaneet sen, että alkuperäisestä täysin yleisöttömästä karhufestivaali-tapahtumasta on pystytty Ilomantsissa luopumaan. Festivaalialue rajataan nyt Katri Vala kulttuurikeskuksen ja Kansallistalon alueelle niin, että veistopaikkoja tulee kaksi. Tämä mahdollistaa sen, että alueelle voi ottaa kumpaankin lohkoon kerrallaan maksimissaan yleisöä 500 ihmistä.

Elokuun kilpailuun on ilmoittanut mukaan kaikkiaan 25 veistäjää, joista 16:lle on paikat Katri Vala kulttuurikeskuksen ja Kansallistalon välisessä metsikössä, ja yhdeksän veistää kulttuurikeskuksessa Karhuareenalla. Lisäksi sekä kulttuurikeskuksen että Kansallistalon piha-alueelle tulee erilaista ohjelmaa niin että paikalta ei tarvitse poistua nälkäisenä ja muutakin kuin veistoa on tarjolla.

Tapahtuman järjestäjät valvovat sekä yleisön turvallisuutta että kävijämääriä entistä tarkemmin. Paikalle tulleet saavat portilta lipun, joka palautetaan poistuessa. Näin pystytään seuraamaan kulloinkin veistopaikoilla olevaa yleisömäärää.

Koska festivaalin tapahtumiin ei voi tänä vuonna ottaa vastaan aiempien kesien kaltaisia yleisömääriä, on tämäkin tapahtuma seurattavissa verkossa. Mukaan pääsee esimerkiksi Karhufestivaalin verkkosivulla olevan linkin kautta. Sieltä löytyy tapahtuman aikaan muun muassa veistäjien haastatteluja.