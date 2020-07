Murto Kilihakkaan

Ilomantsissa Sonkajassa järven rannalla olevaan kesäkioskiin on murtauduttu keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Saaliiksi vorot ovat saaneet vain pohjakassan, mutta tuhoa oli tehty muun muassa särkemällä takaovi.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320. Ilomantsin Yrittäjät on myös mukana selvittämässä asiaa ja on luvannut kahden hengen lahjakortin tulokseen johtavasta vihjeestä.

