Korven kullasta kova kysyntä

Lakkakaudesta on kehkeytymässä kokeneiden kerääjien mukaan paras vuosi aikoihin. Vaikka korven kultaa ei nousekaan ihan jokaiselle suolle, niin iso osa Ilomantsin soista puskee nyt kerättävää, ja myös sen kysyntä on kovaa.

– Tälläkin hetkellä tulee koko ajan soittoja, että onko lakkaa myynnissä. Valitettavasti kerääjiltä ei ole tullut niin paljon lakkaa myyntiin, että kaikille kysyjille riittäisi, kertoi lakkakauppaa Ilomantsin torilla tekevä Paavo Ikonen.

Ikonen epäilee, että takavuosien ahkerat marjastajat ovat ikääntyneet, eikä nuorta polvea soilla kulkeminen innosta. Ikonen maksaa lakasta kerääjälle päivän hinnan mukaisesti.

Lakkakaudesta näyttäisi tulevan pitkä, sillä lakka ei kypsy kerralla, ja soilla on edelleen paljon myös puolikypsää lakkaa.

