Maakuntapäivässä valoa, musiikkia ja paljon iloa lapsille

Pohjois-Karjalan kolmas maakuntapäivä tuo Ilomantsiin elokuun 29. päivä musiikkia, iloa ja valoa. Päivän tapahtumista vastaavat pääosin MLL:n Ilomantsin osasto ja Ilomantsin matkailuyhdistys yhdessä Museosäätiön ja Möhkön toimijoiden kanssa. MLL juhlistaa tapahtumalla kesäkuulle osunutta 95-vuotisjuhlaansa, Matkailuyhdistys puolestaan järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa Möhkön Valon yöhön tunnelmaa muun muassa Kai Hyttisen ja Aleksi Suikkasen laulun ja soiton myötä.

MLL tarjoaa ohjelmaa koko viikoksi, luvassa on muun muassa disko, vaate-esittelyä kirjastolla, luento vanhemmille ja Miinan ja Manun vierailu.

Möhkössä päivän ohjelmistossa on kiinnitetty erityistä huomiota myös lapsia kiinnostavaan tarjontaan. Ilta huipentuu Joki palaa -tulishow’hun ja Möhkössä teatterissakin esiintyneen Kuju Hyttisen musiikkitunnelmiin. Möhkössä myös museo ja savottakahvila ovat auki, seppä takoo ja pitkin iltaa tanssitaan karaoketansseissa.

Maakuntapäivän tapahtumien järjestäjät ovat saaneet tukea tapahtumien järjestämiseen Pohjois-Karjalan liitolta. Tuen edellytyksenä on muun muassa se, että tapahtumat ovat kaikille ilmaisia.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY