Karhuseikkailua museolla

Ilomantsissa Parppeinvaaran runokylän museoalueella karhut ovat tänä kesänä esillä myös lapsia kiinnostavalla tavalla. Museoalueella lapset pääsevät Mesikämmen metsänkuningas – omatoimiselle karhuseikkailulle.

– Tästä oli tarkoitus tulla opastettu seikkailu, mutta korona sotki suunnitelmat. Seikkailu käynnistettiin nyt Ilomantsin Retkiviikolle, mutta voi olla, että se jää käytäntöön koko kesäksi, kertoi ma. amanuenssi Heidi Koponen.



Osallistujat saavat Mesikämmen-vihkosen, jossa on paljon karhutietoutta ja ohjeita kierrokselle. Kierroksen alussa Mesikästä on tehtävänä löytää karhun käpälänjäljet. Mesikässä muiden eläinten ohella on myös karhuja.

Hurskaisen siskokset 13-vuotias Nea, kahdeksan vanha Enni ja seitsemänvuotias Leea lähtevät karhukierrokselle innokkaina.



Mesikän jälkeen matka jatkuu Rajakenraalil E.J. Raappanan Rukapirttiin, josta etsittävänä on neljä karhua. Karhujen viestien avulla pääsee ratkaisemaan, miten karhu liittyy majan historiaan.

– Oli tämä kiva kierros, pohti Nea.

– Kiiinnostava, jatkoi puolestaan Enni.

Tehtävävihkosen lapset saavat mukaansa, ja voivat lukea sitä tarkemmin kotona. Onpa siinä vielä pieni väritystehtäväkin, jonka kotona voi tehdä.

Luontoteemaista tekemistä tarjoava Ilomantsin Retkiviikko 29.6. – 5.7.

