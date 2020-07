Vesi solisee jo matonpesupaikalla

Ilomantsissa on puhuttu parinkymmenen vuoden ajan matonpesupaikan tarpeellisuudesta, ja päätös sen toteuttamisesta tehtiin parikymmentä vuotta sitten. Nyt lopultakin asia on siinä pisteessä, että mattopyykille pääsee vaikka heti.

– Just tässä testasin ja vesi kulkee hanoissa, kertoi perjantaiaamuna kuntatekniikan esimies Henri Mustonen.



Matonpesupaikka on Kalevalantien ja Kukkostien kulmauksessa, puretun kerrostalon paikalla.

Matonpesupaikalla on kahdeksan allasta, joista kuusi pientä ja kaksi isoa allasta. Pesualtaiden päällä on suihkupultit ja lähes parin metrin levyinen mankelikin on käytettävissä. Tontilla ollut vesipiste otettiin käyttöön ja siinä oli valmiina myös entiset viemäröinnit.

– Rosteriset altaat oli jo kunnalla hankittuna, kun matonpesupaikan toteuttamisesta oli tehty päätös.

Matonpesupaikka on käytettävissä joka päivä aamu kahdeksasta iltakahdeksaan.

– Kello-ohjatut magneettiventtiilit varmistavat, ettei vesihanat jää yöksi valumaan.

Paikalla on myös pari telinettä, joiden päälle matot saa ripustettua valumaan.

Vesiohjauksen liittymät ovat suojassa pesupaikan vieressä olevassa puisessa kopissa.

– Tämä tuli käyttöön Iknonvaaran koululta. Kirvesmiehet kohensivat sen tähän kuosiin. Seinät olivat rakoseinät, mutta nyt ne ovat umpinaiset.