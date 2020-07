Uimavedet ovat nyt lämpimiä

Parin viikon lämmin jakso on lämmittänyt uimavedet lämpimiksi. Vedestä on nyt mukava nauttia. Ilomantsinjärven äärellä Toivonlahden rannassa uimisesta nauttivat Jaana Pesosen lapset.

– Nyt parin viikon aikana on käyty uimassa parikin kertaa päivässä. Illalla tulee vielä kuuden seitsemän aikaan käytettyä lapsia uimassa, kertoo Pesonen, joka itse viihtyy mieluummin rannalla seuraamassa lastensa uinti-iloa.



Pesosen mukaan Toivonlahden rannassa on riittänyt uijia aamulla, päivällä sekä illalla.

– On mukava kun nyt täällä on nuo uimakopit ja wc. Ne ovat onneksi pysyneet kunnossa ja siisteinä, hän iloitsee.



Kuusivuotias Annika Hiltunen ja kahdeksan vanha Pekka Hiltunen nauttivat lämpimästä vedestä. Annikasta mukavinta on kun saa sukeltaa. Pekka nauttii kaikkinensa siitä kun saa olla vedessä.



Ilomantsin keskustasta vajaan kymmenen kilometrin päässä Tervaruukilla nautitaan myös lämpimästä vedestä.

– Mökki on tuossa parin sadan metrin päässä, mutta vaihtelun vuoksi tulin tähän uimaan, totesi kuuksenvaaralainen Seppo Turunen.

Hänen uintinsa on yleensä saunasta käsin uimista, mutta nyt lämmin vesi houkutteli uimaan myös päivällä ilman saunaa.

– Jos sääennuste pitää paikkansa loppuviikosta pitää varmaan harrastaa jo aamu-uintia, Turunen pohti viitaten hellesääennusteeseen.

