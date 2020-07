Ilomantsissa on aseita joutunut vääriin käsiin

Poliisi sai lauantaina 20. kesäkuuta ilmoituksen, että Ilomantsissa Laiduntiellä oli murtauduttu asuttuun asuntoon. Asunnosta oli anastettu viisi toimintakuntoista ampuma-asetta ja yksi deaktivoitu ase. Asunnon omistaja ei ollut tapahtuma-aikaan paikalla asunnossa.



Asuntoon oli päästy murtamalla asunnon takaovi. Asunnossa olleeseen asekaappiin oli päästy, kun tekijä tai tekijät olivat löytäneet asuntoon piilotetun asekaapin avaimen. Aseista neljä on kiväärejä ja kaksi haulikkoa.

Teko on tapahtunut perjantain klo 14 ja lauantain klo 14 välisenä aikana, mutta tarkempi tapahtuma-aika on todennäköisesti lauantaina 20.6. aamuyöstä. Tapahtumaa tutkitaan törkeänä varkautena.

Poliisi pyytää tietoja teosta ja havaintoja lauantaiaamuyöstä Ilomantsin Laiduntien alueella liikkuneista ihmisistä tai ajoneuvoista sekä heidän tuntomerkeistään. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.