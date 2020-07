MM-tattikin siirtyy ensi vuoteen

Tänä vuonna oli tarkoitus kilpailla Kiihtelysvaarassa 13. kerran herkkutattien keräämisen maailman mestaruuskisa, mutta tämänkin kesätapahtuma siirtyy vuoteen 2021. Syynä on koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet. MM-tatti 2020 oli tarkoitus järjestää Raatevaaran maisemissa, jossa tukikohtana olisi ollut Raatevaaran kylätalo.

Tattikarnevaaliyhdistyksen hallitus korostaa, että näin toimien kisaajia ja yleisöä ei aseteta alttiiksi koronavirukselle ja sen leviämiselle. Myös ulkomaisten kisaajien ja venäläisten ohjelman esittäjien tulo Raatevaaraan olisi ollut hyvin epätodennäköistä epidemian vuoksi.

– Kisassa on ollut mukana reilut 40 kisaajaa ja runsaasti yleisöä. Yleisöä ja muita tapahtumaan osallisia on ollut useita satoja, joten emme halunneet ottaa riskiä asiassa, yhdistyksen puheenjohtaja Katariina Ahlholm toteaa.

Ensi vuonna kisa ja tapahtuma järjestetään Raatevaarassa, joka onkin kisan alkukoti ja jossa on helposti saavutettavat keräilyalueet.

