Villiruokafestari siirtyy ensi kesään, karhuja veistetään ilman yleisöä

Ilomantsiin elokuulle 2020 suunnitellut Karhufestivaali ja Villiruokafestarit ovat tehneet linjauksensa koronakesän toimistaan. Karhufestivaali painottuu veistokilpailuun, kylälle levittyvään veistospuistoon sekä kylätaiteilijan näyttelyyn ja työskentelyyn Ilomantsissa. Villiruokafestarit puolestaan suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja siirtää tapahtumansa kesään 2021.

Karhufestivaali toteutuu suunniteltuna ajankohtana 13.–15.8.2020. Tapahtuman painopisteenä on torstaina ja perjantaina käytävä karhunveiston mestaruuskilpailu. Kisapaikka on siirretty kirkonkylän keskustasta sivummalle Kansallistalon pihapiiriin ja Karhuareenalle, joissa veistoksia tehdään ilman yleisöä. Kuvia, tunnelmia ja haastatteluja välitetään videolähetyksin. Yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan festivaalia seuraavan kahden viikon ajan, ja näin väkimäärät tasoittuvat pidemmälle ajalle.

Karhufestivaalin johtaja, Maaseudun Sivistysliiton kehittämispäällikkö Timo Reko perustelee tehtyä ratkaisua turvallisuudella.

– Ensisijaista meille on pitää huolta veistäjien, yleisön ja omien työntekijöidemme turvallisuudesta.

