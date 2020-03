Maakuntaviesti hiihdetään Ilomantsissa

Ilomantsissa Parppein urheilukeskuksessa hiihdetään 74. Pohjois-Karjalan maakuntaviesti tulevana sunnuntaina.

Hiihtotapahtuma käynnistyy kello yhdeksän lipun nostolla ja kymmeneltä ladulle pinkaisevat minimaakuntaviestin hiihtäjät.



Maakuntaviesti, joka hiihdetään niin sanottuna sekaviestinä alkaa puolenpäivän aikaan. Ensimmäisen osuuden hiihtäjät hiihtävät kuusi kilometriä kuten myös viimeisen osuuden hiihtomatka on kuusi kilometriä. Välissä olevat viisi osuutta ovat kolmen kilometrin mittaisia. Kolme ensimmäistä osuutta edetään perinteisellä hiihtotavalla ja neljä viimeistä vapaalla hiihtotavalla.





Kisaan on ilmoittautunut kaikkiaan 34 joukkuetta, joista 12 joukkuetta hiihtää jokamiesluokan C-sarjassa.

– Ollaan iloisia, että hiihtäjiä tulee mukaan näin mukavasti, vaikka monin paikoin hiihto-olosuhteet eivät ole olleet tänä talvena hyvät, pohtii kunnan liikuntasihteeri Eini Ikonen.

Erityisesti hän on iloinen C-sarjaan osallistuvien määrästä.

– Mukava, että siitä on innostuttu. Näin saadaan mukaan kaikenlaisia hiihdonharrastajia.



Palkinnot jaetaan liikuntahallissa. Minimaakuntaviestin osalta kello 11.30 ja maakuntaviestin osalta kello 14. Liikuntahallilla on avoinna kisakahvio ja kisaravintola. Perheen pienimmille on järjestetty puuhaa ja pelejä liikuntahallin alasalissa.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY