Johannes Sonkajanrantalaiselle nimetty seura perustettu

Viime vuonna ortodoksisen kirkon pyhäksi julistaman Johannes Sonkajanrantalaisen muistoa juhlitaan viikonvaihteessa Sonkajanrannassa pyhän profeetta Hannan kirkossa.

Juhlan alla perustettiin myös Pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen Seura. Helmikuun lopulla rekisteröidyn yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Johannes Sonkajanrantalaisen hengellistä perintöä sekä elvyttää hänen rakennuttamansa kirkon ja hänen kotikylänsä Sonkajanrannan yhteisöllistä elämää.

– Toivomme seuraan runsaasti uusia jäseniä. Tervetulleita ovat kaikki, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen, uskontokunnasta riippumatta, sanoo seuran puheenjohtaja Matti Tolvanen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Yhdistyksen säännöissä kerrotaan, että tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen hengelliseen perintöön liittyvää tutkimustoimintaa sekä siihen liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Pyhiinvaellustietouden edistämiseksi seura järjestää pyhiinvaellusmatkoja ja ristisaattoja sekä järjestää muita tilaisuuksia.

– Seuran on tarkoitus toimia käytännössä, ei vain paperilla, lupaa Tolvanen ja korostaa seuran valtakunnallista luonnetta.

Jäseniä on nyt kolmisenkymmentä, mukana Johannes Karhapään sukulaisia. Tolvanen kertoo, että Johannes Karhapää perusti itsekin aktiiviaikoinaan seuran, jolla oli vastaavanlainen tarkoitus kuin nyt perustetulla seuralla.

– Tavallaan palaamme juurille. Seuran tarkoitus on tuotu nykypäivään, mutta se vastaa Johanneksen visiota hänen aktiivivuosiltaan 1910-luvulta.