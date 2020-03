Luvatonta kurvailua moottorikelkalla

Alkutalven kehno lumitilanne on hillinnyt moottorikelkkailijoidenkin harrastusta, mutta nyt lumitilanne on korjaantunut ja reitit ajettavassa kunnossa. Ilomantsin kirkonkylällä moottorikelkkailusta on tänä talvena ollut poikkeuksellista harmiakin, muun muassa Kauppatien asukkaita on huolestuttanut pitkin pihoja ajeleva moottorikelkkailija, joka nurkan takaa äkillisesti kurvaillessaan vaarantaa pihoilla liikkuvien turvallisuutta.

- Siitä soitettiin poliisille, mutta poliisi sanoi, etteivät päätäkauten lähde tänne Joensuusta asti tulemaan, kertovat asukkaat.

Ajelu alkoi viime talvena, jolloin siitä ilmoitettiin hätäkeskukseen, mutta parannusta asiaan ei tullut. Tänä talvena ajelu alkoi taas uuden lumen tultua.

– Kelkkailija tulee kerrostalon kulmasta päin pikkumökin eteen, Nukke- ja nalletalon ja Lukinin talon väliin ja siitä nurkan taitse kaartaen jatkaa matkaansa tien yli Katri Valan tielle päin.

Tällainen luvaton ajelu on paitsi laitonta myös vaaran paikka, sillä pihoilla ja teillä liikkuu ihmisiä. Maastoliikennelain mukaan moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkareiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla. Omalla maallaan saa ajaa, mutta muiden tiluksilla liikkuminen vaatii aina maanomistajan luvan. Erityislupaa ei tarvita virallisilla moottorikelkkareiteillä ja jääpeitteisillä vesistöillä liikuttaessa.

Moottorikelkalla ei myöskään saa ajaa tiellä, tiealueella, jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, ei tien pientareella eikä ojassakaan, todetaan laissa.

Moottorikelkalla saa kuitenkin ylittää tien, jos moottorikelkkaura jatkuu tien toisella puolella. Ja tankkauspisteelle on luvallista ajaa, mikäli tankkauspiste sijaitsee uran välittömässä läheisyydessä.

Metsäautoteilläkin ajosta on laissa sanottu:

– Metsäautotiellä saa lumipeitteen aikaan ajaa moottorikelkalla, mikäli tien pitäjä on erikseen sulkenut tien muulta liikenteeltä.