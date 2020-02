Itärallissa monia tuttuja ja paikallisia kuljettajia

Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa ilmestyi jo viikko sitten muutaman hiekkatien päähän varoitus, että tulevan lauantain ralli sulkee tien muulta liikenteeltä. Itärallissa ajetaan tänä vuonna viisi erikoiskoetta, joilla yhteensä on mittaa noin sata kilometriä.

– Neljä erikoiskoetta ajetaan Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran suunnalla, yksi Kontiolahden suunnalla, sanoo Timo Louhelainen SM Itärallista.

Louhelainen tietää kertoa, että metsäerikoiskokeiden tienpohjat ovat hyvässä jäässä, joten niiden pitäisi kestää hyvin. Joensuun Urheiluautoilijoiden järjestämässä SM Itärallissa on mukana 167 kuljettajaa.

– Katsojille riittää paljon nähtävää, lupaa Louhelainen.

Rallin SM-sarjaan kuuluu tänä vuonna kuusi osakilpailua. Ennen Joensuun osakilpailua on ajettu Rovaniemellä ja Mikkelissä. Itärallissa mukana ovat myös Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan ja Suomi Cupin pisteistä taistelevat kuljettajat sekä lisäluokkia, joissa nähdään monia paikallisia kuljettajia.

Yksi nuorista kuljettajista on Akseli Kareinen (17), joka lähtee ralliin numerolla 103. Kolmisen vuotta rallia ajanut Kareinen osallistuu Itäralliin ensimmäistä kertaa. Kartanlukijana Kareisella on kokenut rallin harrastaja Jukka Nygren. Nuori rallikuski myöntää, että nyt Itäralli hitusen jännittää.

– Kun on pitkään odottanut, että itse pääsisi mukaan, miettii Kareinen, ja kertoo jo pikkupojasta asti innokkaasti seuranneensa Itärallia penkalla isänsä seurassa.

Nolla-autojen kanssa ennen varsinaista kisaa liikkuvan VIP-auton ratissa nähdään rallin vuoden 1981 maailmanmestari Ari Vatanen.

Rallipaketit reittikarttoineen tulevat myyntiin perjantaina kello 15.

– Sieltä selviävät parhaat paikat seurata rallia, vinkkaa Louhelainen.