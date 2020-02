Vielä muutama viikko aikaa saada lunta lisää

Pogostan hiihdon ajankohtaan on aikaa vähän yli kolme viikkoa. Järjestäjät ovat edelleen toiveikkaita, että hiihto pystytään oikukkaasta talvesta huolimatta järjestämään.

– Nyt tuli muutama sentti lunta lisää ja toivotaan, että sitä sataisi enemmänkin. 20 – 30 senttiä pitäisi lunta tulla, että latupohja saataisiin kuntoon, pohtii Pogostan hiihdon ratamestari Raimo Hämäläinen.

Pohjat ovat kovat, joten niiden suhteen ongelmia ei ole.

– Kymppiviikon lopulla ollaan viisaampia, mikä on tilanne. Pari viikkoa riittää hyvin latujen tekemiseen, kun vaan saadaan lunta.

– Toiveissa ollaan, että lunta saadaan lisää. Kisakoneisto on valmiudessa ja se toimii tarvittaessa nopeastikin, toteaa Ilomantsin Urheilijoiden puheenjohtaja Raija Tahvanainen.



Hämäläinen kertoo, että teiden ylitykset kaipaavat myös lunta.

– Voi olla, että niihin joudutaan ajamaan lunta kauempaa, kun sitä ei kaikin paikoin ole. Kun nyt pitäisi pakkasia, että ojat jäätyisivät, aina parempi, vaikka ne kyllä pystytään peittämään lumellakin.

Monet laturetket, Finlandia hiihtoa ja Kolin maisemahiihtoa myöten, on jouduttu tältä talvelta perumaan.

– Hiihtoja on peruttu paljon. Me teemme parhaamme, että Pogostan hiihto pystyttäisiin järjestämään. Voisi olla, että saataisiin tänne mukavasti hiihtäjiä, miettii Tahvanainen.

Hänen kanssaan samoilla linjoilla on Hämäläinen.

– Kyllä voisi kuvitella, että hiihtäjiä tulisi tänne enemmän, kun hiihtoja on jouduttu perumaan. Muutamia ryhmiä on jo hiihtotilannetta täältä kysellyt, kun eivät ole päässeet muualla osallistumaan, jatkaa Hämäläinen.

Reilun viikon päästä Ilomantsissa hiihdetään maakuntaviesti.

– Siinä käytetään hiihtokeskuksen kolmen kilometrin lenkkiä ja se on hyvässä kunnossa, ratamestari lupaa.

Pogostan hiihdon alkutaival aina Mutalahdentien ylitykseen asti on hyvässä kunnossa.

– Justiinsa tulin siitä hiihtämästä, ja latu oli hyvä, totesi Helena Mäkinen aurinkoisessa säässä tiistaina iltapäivällä.