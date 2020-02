9 kilometriä pintaa tiehen

Ilomantsi on saamassa tänä vuonna pienen tien päällystysremontin, kun Pohjois-Savon ely-keskus on nostanut Maukkula-Ilomantsi -tieosuuden päällystettävien listalle. Sen päällystysurakka on parhaillaan kilpailutuksessa.

Kaikkiaan maakuntaan suunnitellaan kolmea päällystysurakkaa, joista pisin on noin 39 kilometrin pituinen Kontiolahti-Ahmovaara osuus. Kolmas on 14 kilometrin tieosuus Kurkisuo-Lieksa.

Ely-keskus arvioi, että tällä hetkellä tieverkon päällysteistä noin puolet on elinkaarensa lopussa ja niiden rappeutumisen ennustetaan kiihtyvän nykyisestä. Itä-Suomen alueella tarvittaisiin arvion mukaan päällystystöitä vuositasolla 500 kilometrillä.

