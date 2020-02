Wanhat 2020 tanssivat tänään

Ilomantsin lukion Wanhat ovat harjoitelleet tanssikuvioita kahdeksan viikon ajan, ja nyt on tuloksia nähtävillä. Kahdeksan toistaan upeampaa paria otti tanssilattian ja kuviot haltuun ja pyörähteli aamupäivällä Pogostan alakoulun juhlasalissa yleisönään alakoululaiset ja heidän opettajansa.



Muutama pari oli käynyt aamupäivällä ilahduttamassa tansseilla Palvelukeskus Yläpihan asukkaita.

Iltapäivällä oli vuorossa tanssiesitys liikuntahallilla yläkoululaisille ja muullekin yleisölle.



Tytöt olivat nousseet aamulla aikaisin ylös ja rientäneet kampaajalle, kuten Anni Haaranen ja Venla Vänskä kertoivat. Lukion toisen luokan opiskelijoita on kymmenen ja he kaikki tanssivat.

– Se ei ole itsestään selvää, että kaikki tanssivat, totesi rehtori Päivi Nenonen iloisena.







Tanssiin osallistuneet tytöt kertoivat, että he olivat sopineet etukäteen, etteivät hanki samanvärisiä mekkoja. Jokaiselle löytyi oma väri prinsessapäivään.

– Ostin mekon käytettynä. Vähän sitä piti fiksailla, kertoi sinisessä mekossa tanssiva Sini Hiltunen.



Wanhojen tansseja ehtii vielä katsomaan liikuntahallilla viiden aikaan olevaan esitykseen.

