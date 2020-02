Useita paikallisia ajajia rallissa

Lauantaina ajettavaan Ilomantsi ralliin osallistuu useita ilomantsilaisia autokuntia. Kolmella erikoiskokeella ajetaan Ilomantsin mutkaisilla ja mäkisillä teillä.

Pitkänlinjan ajaja Tapio Lauronen osallistuu mielellään kotimaisemissa olevaan kisaan, kuten myös poikansa Toni Lauronen.

– Mukava, kun kotikylällä kisa järjestetään. Jonille (Haapalainen) ralli on ensimmäinen ikinä, joten mennään fiiliksen mukaan. Lähdetään ainakin hauskaa pitämään ja toivottavasti vauhti riittää hyville sijoituksille, pohti Toni Lauronen.

Tapio Laurosen kartturina on tohmajärveläinen Jussi Martiskin.



Matti Kontkanen kartturinaan Samuli Hoskonen lähtevät myös hyvillä mielin kotipitäjän ralliin. Miehillä on menossa kolmas vuosi yhteistä rallitaivalta.

– Jos auto on kestänyt, pyttyjäkin on tullut. Se ykköspytty puuttuu vielä, mutta siihen voisi tässä kotikisassa olla hyvät mahdollisuudet, Matti Kontkanen tuumi.





Ilomantsilaisista myös Ari Haapalainen ja Petri Lehtinen istahtavat ralliauton rattiin ja pistävät kaasun pohjaan.

Rallin jälkeen Ari Haapalainen huolehtii, että rallireitit tulevat kuntoon. Hän ajaa kisan jälkeen reitit läpi alusteräautolla.



Tuupovaaralainen Toni Tahvanainen suuntaa myös ilomantsilaisille teille harrastusmielessä ja ajamisen ilosta.

– Kun ei nyt ole sarjatavoitetta. Vaikka aika kovia ajajia siellä näyttää vastassa olevan.

