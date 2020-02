Ilomantsissa ajetaan lauantaina rallia

Ilomantsin vauhdikkailla ja vaihtelevilla teillä ajetaan ensi viikonloppuna 14. helmikuuta kolmen erikoiskokeen kansallinen Ilomantsi-ralli, jonka vielä salainen reitti kiertää kylien mutkateillä kaikkiaan 125 kilometrin verran, erikoiskokeiden pituus on yhteensä noin 42 kilometriä. Mukaan on ilmoittautunut 57 kilpailijaa, jotka ajavat 12 eri luokassa.

Tarkemmat reittitiedot paljastuvat vasta kisapäivänä, kun kartat ja ohjelmalehtiset tulevat myyntiin huoltoasemille.

– Tapahtumaa on toivottu Ilomantsiin jo pidemmän aikaa, ja kun tänä vuonna Keski-Karjalan kilpailut jäävät väliin, tuli hyvä tilaisuus täyttää toiveet, kertoo kilpailun johtajaa Arto Pirinen.

Yleisö pääsee seuraamaan tapahtumaa erikoiskokeiden ohella ihan kirkonkylän keskustassa, sillä lähtö tapahtuu linja-autoaseman edestä. Lähtöpaikan lisäksi autoihin voi käydä tutustumassa kilpailukeskuksena toimivan Parppein koulun piha-alueella, sillä kilpailijat käyvät huoltotauolla kilpailukeskuksessa.

Palkintojen jako on kilpailun jälkeen kisakeskuksessa.

