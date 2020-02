Terveysasema Toivonlahteen vuonna 2021

Siun soten ja Ilomansin kunnan väliset neuvottelut terveysaseman tilajärjestelyistä ovat edenneet Siun soten toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen ja kunnanjohtaja Marjut Ahokkaan mukaan hyvässä hengessä. Tavoitteena on siirtää terveysaseman palvelut Toivonlahteen vuoteen 2021 mennessä. Ensin lähtevät vanhalta paikalta vanhusten asumispalvelut.

– Niiden osalta muutto tapahtuu jo kesällä. Koivikkola jäänee kuitenkin entiselle paikalleen, se on erillinen yksikkö ja toimii hyvissä tiloissa, Ahokas kertoo.

Kunta omistaa Ilomantsinjärven rannalla olevasta rakennuskokonaisuudesta uimahallin, muista tiloista vastaa säätiö.

– Lopulliset päätökset tarvitsevat vielä muun muassa säätiön päätöksiä, mutta uskon, että sekin on samoilla linjoilla kunnan ja meidän kanssamme, toteaa Pirskanen.

Siun sotessa käytiin loppuvuodesta yt-neuvottelut ja niiden tulos hyväksyttiin Siun soten yhtymähallituksessa äänestyksen jälkeen. Yt-neuvottelujen tavoitteena oli sopia toimenpiteistä, joilla kuntayhtymässä saavutetaan tavoitteena olleet noin 20 miljoonan pysyvät säästöt kuluvan vuoden aikana.

Pirskanen kertoo, että yt-neuvottelujen tuloksesta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin, mutta arvioi, että Ilomantsin terveysasemien palveluluihin niillä ei ole isoja muutoksia.

– Palvelut säilyvät Ilomantsissa ja tavoitteena on, että ne tilajärjestelyjen myötä paranevat.

