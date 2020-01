Ilomantsin Urheilijat vuoden seura

Pohjois-Karjalan Liikunta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto viettivät kutsuvieraineen vuotuista Urheilugaalaa tänään perjantaina.

Palkittavina oli jälleen joukko vuoden 2019 kuntakohtaisia liikuttajia sekä muita urheilusaralla palkittavia. Ilomantsin Vuoden 2019 liikuttajaksi valittiin Minna Kettunen ja Ilomantsin Urheilijat sai Pohjois-Karjalan vuoden urheiluseuran tittelin.



Ilomantsin Urheilijat saavuttivat vuosi sitten 80 vuoden iän. Seura on vuosikymmenien saatossa toiminut monien alajaostojen sekä kyläjaostojen pääseurana. Seura on edistänyt terveellisiä elämäntapoja luoden vahvan sosiaalisen ja välittävän toimijaverkoston paikkakunnalle.



Seuran valmennuksessa tuhannet nuoret ovat saanet harrastus- ja kilpailumahdollisuuden. Edelleen seuran toiminta näkyy paikkakunnalla harrastus-, kilpailu- ja tapahtumatoiminnassa. Yksi suurimmista seuran tapahtumista on Pogostan hiihto, joka tunnetaan kaikkialla.





– Ilomantsin urheilijat on kunnan liikuntatoimelle yksi vahva yhteistyökumppani, ja tehnyt korvaamattoman ansiokasta työtä lasten, nuorten ja perheiden liikunnan parissa, valintaperusteissa ilmenee.



Minna Kettunen on monipuolinen liikunnanharrastaja, joka vapaa-ajallaan ja omalla toiminnallaan innostaa lapsia ja lapsiperheitä monipuolisen liikunnan pariin. Hän on ohjannut jo muutaman vuoden kolmea eri pesäpallojoukkuetta ja järjesti viime kesänä kauden lopussa perheturnauksen, jossa lapset pelasivat aikuisia vastaan.



– Minna Kettunen on mahdollistanut lasten tasa-arvoisen osallistumisen muun muassa kuljettamalla lapsia harjoituksiin. Hän antaa kaikille ohjattavilleen mahdollisuuden näyttää taitonsa – myös lajiin tutustuville maahanmuuttajalapsille.

