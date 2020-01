Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ilomantsin osaston järjestämä perinteinen vauvatapaaminen kokosi mukavan joukon viime vuonna syntyneitä vauvoja perheineen Kotimäen Pitotuvalle. Ilomantsiin syntyi viime vuonna 16 vauvaa, kunnanjohtaja Marjut Ahokas luonnehti määrää ihan hyväksi - onhan se luokallinen lapsia. Kunnanjohtajan puheessaan viittaama koululuokallinen liittyi siihen, että joidenkin näkemysten mukaan yksi itsenäisen kunnan lähtökohta on se, että kuntaan syntyy vuosittain koululuokallinen lapsia.

Syntyvyys on Ahokkaan mukaan myös tärkeä työväline maaseudun autioitumista vastaan.

Ilomantsin kunta on jo useamman vuoden ajan muistanut uusia vauvaperheitä pussilakanapakkauksella.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY