Lunta kaivataan todella

43. Pogostan hiihto lykitään maaliskuun 21. päivä. Yhden päivän tapahtumassa hiihdetään nyt ensimmäistä kertaa niin perinteisellä kuin vapaalla hiihtotavalla.

Vuoden alun vesisateet ja lämmin sää ovat tehneet tehtävänsä, joten tällä hetkellä lumitilanne on heikko. Nyt todella kaivataan runsaita lumisateita.

– Puoli metriä pitäisi lunta tulla. Viikko sitten tiistaina kierrettiin lenkkiä. Harjut ovat paljaina, niitä peittää ainoastaan ohut jääkerros, kertoo Pogostan hiihdon ratamestari Raimo Hämäläinen.



Miten pitkän ajan ennuste näyttää, saadaanko tänne seudulle lumisateita?

– Voidaanhan niitä katsoa, mutta täytyy muistaa, ettei niiden varaan voi laskea, totesi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Minna Haikonen tiistaina aamupäivällä vastatessaan puhelimessa tehtyyn kysymykseen.

Tuuli kääntyy luoteeseen, jolloin tapahtuu väliaikainen kylmeneminen.

– Luntakin sinne jokunen sentti tulee torstain ja perjantain välisenä yönä. Viikonvaihteessa ja ensi viikon alkupuolella matalapaine tuo jälleen lauhaa ilmaa mahdollisesti Pohjois-Karjalaan asti.





Haikonen kertoo, helmikuun alkupuoli on 1 – 3 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Siinä voi olla mahdollisuus pakkasille ja lumisateille. Helmikuun loppupuolella on mahdollisuudet talvisemmille olosuhteille.

– Silloin on viitteitä korkeammasta ilmanpaineesta Pohjois-Atlantilla.



Hiihtoon on ilmoittautunut vähän yli kolmesataa hiihtäjää.

– Viime vuonna tammikuun loppuun mennessä ilmoittautuneita oli kolme ja puolisataa, joten eipä juuri jäljessä olla. Yleensäkin tammikuu on ilmoittautumisten suhteen hiljainen, kertoo Ilomantsin Urheilijoiden sihteeri Sari Romppanen.



Tapahtuman toteuttamiseen on vielä hyvästi aikaa.

– Lunta ehtii hyvinkin tulla, jos sitä rupeaa tulemaan. Hiihtohan on vasta maaliskuun loppupuolella. Meillä on hyvät ja ammattitaitoiset ratamestarit, he osaavat hommansa, kun vaan saadaan lunta, pohtii Ilomantsin Urheilijoiden puheenjohtaja Raija Tahvanainen.

Hämäläinen kertoo, että kun lunta alkaa satamaan pohjustustöihin riennetään heti.

– Kun kymmenenkin senttiä sataa, lähdetään pohjaa tallaamaan, että saadaan tiivis pohja.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY