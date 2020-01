Tammikuu oli kuvauksellisin

Pogostan Sanomien vuoden 2019 kestänyt valokuvakilpailu on päättynyt. Viimeisen repullisen retkitarvikkeita voitti Taina Juvonen Tuupovaaran talvimaisemissa 28.12. kuvatulla kuvallaan. Kuva oli saanut seitsemän ääntä.

Äänestäneiden kesken arvotun Pogostan Sanomien kassin tykötarpeineen voitti Jarkko Virtanen. Palkinnot saa hakea toimistoltamme.

Kuvakilpailumme loppusaldo oli 12 kuukaudessa 368 kuvaa, eli kuvia ilmoitettiin vähän yli kuva per päivä. Paras kuvakuukausi oli ensimmäinen eli tammikuu, jolloin kisaan ilmoitettiin 55 kuvaa. Vähiten kuvia tuli marraskuussa, vain 17.

Ylivoimaisesti suosituin kuvausaihe oli luonto. Valtaosassa kuvista oli joko maisemia tai luonnon ilmiöitä: kesällä kukkaloistoa mutta väriä riitti nyt myös pitkälle syksyyn hienon ruskan ansiosta. Myös eläimiä ja lapsia kuvattiin paljon. Monta kertaa kuukauden voittajaksi äänestettiin kuvia, joihin liittyi huumoria tai jotka muuten välittivät iloa ja hyvää mieltä.

Pogostan Sanomat järjesti kuvakilpailun, koska tiesimme, että alueellamme on paljon kuvausta harrastavia. Toivomme, että harrastus jatkuu, ja vaikka kilpailua meillä ei tänä vuonna ole, hyvän otoksen voi lähettää julkaistavaksi esimerkiksi irtokuvana. Kuvan tarina ja kuvaajan tiedot mukaan laittamalla julkaisemme tänäkin vuonna näitä lukijan kuvia.

