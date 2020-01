Heinävaaran koulun nelosluokka jännittää ja toivoo pääsyä leirikouluun Rukalle

Heinävaaran koulun nelosluokka pääsi kolmen parhaan joukkoon, kun lumilautailija Enni Rukajärvi valitsi voittajia koululaisille heittämäänsä luontohaasteeseen. Haasteen sisältö, koululaisten luonnossa liikkuminen, on Heinävaarassa arkipäivää.

Nyt luokka odottaa jännityksellä, saako se nettiäänestyksessä riittävästi kannatusta voittoon asti. Voittajaluokka pääsee maaliskuussa leirikouluun Rukalle ja luvassa on talvitouhuja yhdessä Enni Rukajärven kanssa. Kaikille avoin nettiäänestys päättyy tammikuun lopussa.

Luokka kokosi opettajansa Roope Mikkosen kanssa syyskauden luontopuuhia hakemukseksi, jonka Rukajärvi valitsi loppukilpaan yli 50 hakemuksen joukosta. Hakemuksessa oppilaat kertovat koulustaan, luontoretkistään ja suhteestaan luontoon

Koulun lähiympäristön luonto on oppilaille tuttu. Nyt haaveena on päästä tutustumaan uuteen ympäristöön. Peukkuja pidetään, että päästään reissuun Rukalle lumilautailija Enni Rukajärven seurassa.

Heinävaaran koulu sijaitsee luonnon keskellä ja luontoa hyödynnetään kaikilla luokilla. Koulun valinnaisissa opinnoissa on tarjolla jopa retkeilykurssi.

– Meillä ei ole uimahallia tai museoita, mutta hyödynnämme sitä mitä meillä on, luonto lähellä, toteaa opettaja Roope Mikkonen ja kertoo, että luonnossa lapset oppivat monenlaista, mutta myös opettavat toinen toisiaan.

Luokan värikäs hakemus löytyy Heinävaaran koulun verkkosivuilta, josta avautuu myös reitti äänestykseen:

https://peda.net/joensuu/yp/hein%C3%A4vaaran-koulu