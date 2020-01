Ilomantsin Yrittäjät valittiin toistamiseen Vuoden Paikallisyhdistykseksi

Pohjois-Karjalan Yrittäjien paikallisyhdistysten puheenjohtajat kokoavassa Vaikuttajaseminaarissa Kolilla palkittiin viime vuoden aktiivisimmat paikallisyhdistykset. Sarjassa 100 – 200 jäsentä palkinnon pokkasi jo toistamiseen Ilomantsin Yrittäjät. Palkintoa olivat noutamassa sekä uusi puheenjohtaja Antti Ikonen sekä edeltäjänsä Hannu Urjanheimo.

Perusteluissa todetaan, että Ilomantsissa yrittäjäyhdistyksen kunnan välinen yhteistyö on välitöntä. Mielipiteitä ja kannanottoja kysytään puolin ja toisin, aina kun on elinvoima-asioista kyse. Keskustelua käydään niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kanssa.

Ilomantsin Yrittäjien aktiivisuus tapahtumien järjestämisessä tuli myös mainituksi. Yhdistys järjestää itse, mutta lisäksi on mukana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osa tästä palkinnosta kuuluu perusteluiden mukaan myös yrittäjyydestä kiinnostuneelle paikallislehdelle.

- Yrittäjyyden edistäminen on kunnan elinvoimaisuuden edistämistä, ei politiikkaa, totesivat puheenjohtajat yksissä tuumin palkinnosta kiitellessään.

Urjanheimo ja Ikonen vihjaavatkin, että kunta saisi mieluusti käyttää tätä yrittäjäyhdistyksen kunniaa myös omaksi edukseen. Ihan samoin kuin yrittäjät hyötyvät paikkakunnan nimen tuttuudesta markkinoinnissaan, voi myös kunta hyödyntää yrittäjäyhdistyksen saamaa kiitosta.

Ilomantsin Yrittäjät on ehdokkaana myös kokoluokkansa valtakunnalliseksi vuoden paikallisyhdistykseksi sekä lisäksi Vuoden vaikuttaja –sarjassa. Palkinnot jaetaan valtakunnallisessa Vaikuttajafoorumissa, joka järjestetään helmikuussa Helsingissä.